Maltempo nel Reggino, Irto (Pd): «Microeconomia balneare a rischio»

REGGIO CALABRIA “Nel Reggino ionico e nell’area grecanica i danni del maltempo sono tanti e grossi. Serve quindi un intervento immediato, sia in termini economici che di rapidità operativa, perché il rischio concreto è che salti una microeconomia fatta di attività balneari e servizi turistici, oggi devastati”. Lo dichiara il senatore Nicola Irto, segretario del Pd Calabria, al termine di una visita nei luoghi colpiti caratterizzata anche da incontri istituzionali, tra i quali quello con il sindaco di Melito Porto Salvo, Annunziato Nastasi, effettuata insieme a una delegazione del Pd composta dal segretario provinciale di Reggio Calabria, Peppe Panetta, e dal consigliere metropolitano Giuseppe Marino. “Abbiamo visto da vicino – prosegue Irto – la portata dei danni e ascoltato preoccupazioni che hanno bisogno di risposte rapide. In diversi tratti della fascia ionica e grecanica il maltempo ha compromesso strutture e attività che rappresentano lavoro, reddito e servizi essenziali per le comunità. Se non si agisce subito, il rischio è che molte imprese non riescano neppure a ripartire, con conseguenze gravi sul piano occupazionale e sociale”.

Secondo il Pd Calabria, occorre passare rapidamente dalla ricognizione alle misure operative. “A favore dei sindaci servono risorse adeguate e strumenti efficaci, in modo che – evidenzia Irto – possano intervenire senza ritardi e ostacoli burocratici. Ora la velocità vale quanto le risorse”.

“La stagione estiva si avvicina e queste aree non possono essere lasciate da sole. La Regione e il governo rispondano con interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza, per evitare che i danni di oggi diventino permanenti. Il Pd – assicura e conclude Irto – continuerà a stare sul territorio e a sollecitare in tutte le sedi istituzionali le decisioni necessarie per tutelare comunità, imprese e lavoratori”.