Il comizio virale di Cannizzaro e sui social spunta il commento di Fiorella Mannoia «Chiù pilu pe’ tutti!» – VIDEO

quello che le donne dicono

REGGIO CALABRIA Il comizio di Francesco Cannizzaro, parlamentare di Forza Italia e candidato sindaco di Reggio Calabria, si apre sull’onda lunga dell’emotività e dell’identità territoriale, scorre tra toni alti e partecipazione evidente, ma è fuori dal palco che il racconto si moltiplica. Nel giro di poche ore i social fanno quello che sanno fare meglio: scompongono, rilanciano ed estrapolano.

Il canale excursusvitae pubblica un sunto del comizio che ha ufficialmente aperto – in una piazza De Nava gremita – la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Cannizzaro a conclusione di un estenuante intervento, confida in un sostegno divino. «Reggio, con l’aiuto di Dio e della Madonna della Consolazione risorgerà. Ve lo assicuro. Dio vi benedica!». Non molto tempo fa, annotammo le doti danzerecce quando si cimentò in una rivedibile coreografia sulle note della tarantella calabrese. Ma torniamo a domenica sera, e al reel comparso su Instagram poche ore fa: il contenuto perfetto per gli smanettoni social, i creator a caccia di frame facili da (ri)lanciare per soddisfare il bisogno sfrenato di engagement. Scrollando rapidamente tra i commenti (centinaia le emoticon) compare il post che non ti aspetti. Fiorella Mannoia non resiste al fascino del clic e si lancia in un inedito “E chiù pilu pe’ tutti!”. Il richiamo è ad un evergreen, Cettolaqualunque torna sempremente di moda quando diventa facile riproporre il paragone tra i comizi del candidato calabrese reso celebre nel film con protagonista Antonio Albanese e quelli dei politici nostrani. Il web non perdona, si sa, Cannizzaro – siamo certi – reagirà con una risata (si spera senza invocazioni divine). In fin dei conti “Oh che sarà”. (f.b.)

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