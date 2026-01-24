Skip to main content

Confartigianato ed Unical unite per l’innovazione dell’artigianato calabrese – VIDEO

HUMANMADE+ ha come obiettivo quello di sostenere e promuovere la trasformazione dell’artigianato nell’era digitale

Pubblicato il: 24/01/2026 – 16:17
Il progetto, denominato HUMANMADE+, ha come obiettivo quello di sostenere e promuovere la trasformazione dell’artigianato nell’era digitale. Promossa dall’Human Systems Symbiosis Laboratory dell’Università della Calabria in collaborazione con Confartigianato Imprese Calabria la progettualità messa in campo intende superare una visione dell’artigianato, spesso anche stereotipata, come semplice eredità del passato, valorizzandone il profilo produttivo avanzato, capace di integrare competenze umane e strumenti digitali HUMANMADE+, che ha il Patrocinio della Regione Calabria – avrà il suo momento centrale in un’intera giornata a Cosenza il prossimo 30 gennaio con l’incontro tra arte, tecnica e tecnologia e la dimostrazione di come e quanto l’artigianato possa valorizzare strumenti avanzati quali automazione, modellazione 3D, simulazione e gestione digitale, senza perdere storia, tradizione, identità e valori.

