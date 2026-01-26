Bando olivicolo, 940 domande in Calabria: pubblicata la graduatoria

Politiche agricole

CATANZARO Sono 940 le domande di sostegno presentate per il bando dedicato al comparto olivicolo. Lo rende noto la Regione in una nota spiegando che «è stata pubblicata la graduatoria in autovalutazione» delle richieste. Si tratta dell’Avviso ‘Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole del comparto olivicolo – Intervento SRD01 – previsto dal Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Piano strategico della Pac 2023-2027 (Csr Calabria 2023-2027). L’obiettivo della misura è «rafforzare la competitività delle aziende agricole operanti nel comparto». «Le istanze ammesse alla verifica amministrativa saranno sottoposte alle valutazioni previste dalla normativa vigente e dall’Avviso pubblico da parte della commissione appositamente nominata, secondo quanto stabilito dal capitolo 19, punto B, del medesimo Avviso», sottolinea la nota. «Con la pubblicazione della graduatoria in autovalutazione dell’Intervento SRD01 – spiega l’assessore regionale Gianluca Gallo – la Regione Calabria compie un passo concreto nell’attuazione delle politiche agricole del nuovo ciclo della Pac 2023-2027. Parliamo di un intervento strategico che mette a disposizione 50 milioni di euro per sostenere il rilancio e la competitività del comparto olivicolo, una delle colonne portanti dell’agricoltura calabrese e dell’identità produttiva del nostro territorio». «L’ampia partecipazione registrata, con 940 domande presentate, – conclude Gallo – dimostra la volontà delle imprese agricole di investire, innovare e crescere. La Regione è al fianco di queste aziende, accompagnandole in un percorso di ammodernamento strutturale e di rafforzamento competitivo, nel rispetto delle regole e della trasparenza amministrativa».

