Maltempo, il ministro Musumeci riferirà in aula. Il Pd: «Da governo risposta inadeguata»

Gli effetti del ciclone Harry

ROMA Domani alla Camera dei deputati si terrà il question-time promosso dal Partito Democratico, che ha chiesto al Governo e in particolare al ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, di riferire sulle risorse, sui tempi e sugli strumenti previsti per il ripristino e la ricostruzione dei territori di Sicilia, Sardegna e Calabria colpiti dai gravi eventi meteorologici riconducibili al ciclone “Harry”. «I danni provocati dal maltempo – scrivono i deputati – risultano ingenti e diffusi: infrastrutture, viabilità, reti di servizi essenziali, abitazioni, attività produttive e agricole sono state duramente colpite, determinando una situazione di eccezionale gravità che colpisce famiglie, imprese e interi comparti economici. Accanto ai danni immediati, il maltempo rischia di compromettere la continuità produttiva di numerose attività economiche e la prossima stagione lavorativa, con pesanti ricadute occupazionali. Per questo sono indispensabili interventi rapidi, mirati e non rinviabili. La risposta del governo appare del tutto inadeguata. Secondo le prime valutazioni disponibili, l’ammontare complessivo dei danni risulta estremamente elevato e, per la sola Sicilia, ampiamente superiore al miliardo di euro, delineando un quadro che va ben oltre la dimensione degli interventi di prima emergenza. A fronte di ciò, lo stanziamento iniziale di 100 milioni di euro deliberato dal Governo, destinato peraltro a coprire esclusivamente le spese già sostenute dai comuni, appare manifestamente insufficiente rispetto all’entità reale dei danni».

Nel corso del question time di domani, il Partito Democratico chiede al Governo di chiarire quali risorse aggiuntive, entro quali tempi certi e attraverso quali strumenti normativi straordinari, comprese le necessarie semplificazioni, intenda garantire il ripristino e la ricostruzione dei territori colpiti, assicurando al contempo interventi immediati a sostegno di famiglie, imprese e occupazione. (redazione@corrierecal.it)

