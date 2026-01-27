Rende, visita istituzionale del rettore dell’Unical Greco al Comune

sinergie

RENDE “Continuano i rapporti costruttivi tra l’attuale Amministrazione Comunale e l’Università della Calabria per ridisegnare il territorio nella maniera più efficiente per le due Istituzioni. In quest’ottica, si è svolta la mattina del 27 gennaio la visita istituzionale del Magnifico Rettore, Gianluigi Greco, al Sindaco, On. Sandro Principe. Per l’occasione, Massimo La Deda, Professore Unical di Chimica generale e inorganica e Capogruppo consiliare di Rende Avanti, ha accompagnato il Rettore in Municipio, quasi a voler ribadire il legame speciale tra Università e Città”. Lo riferisce una nota dell’amministrazione comunale di Rende.

