Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:07
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

sinergie

Rende, visita istituzionale del rettore dell’Unical Greco al Comune

Proseguono i rapporti costruttivi tra l’attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Principe e l’Università

Pubblicato il: 27/01/2026 – 15:07
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Rende, visita istituzionale del rettore dell’Unical Greco al Comune

RENDE “Continuano i rapporti costruttivi tra l’attuale Amministrazione Comunale e l’Università della Calabria per ridisegnare il territorio nella maniera più efficiente per le due Istituzioni. In quest’ottica, si è svolta la mattina del 27 gennaio la visita istituzionale del Magnifico Rettore, Gianluigi Greco, al Sindaco, On. Sandro Principe. Per l’occasione, Massimo La Deda, Professore Unical di Chimica generale e inorganica e Capogruppo consiliare di Rende Avanti, ha accompagnato il Rettore in Municipio, quasi a voler ribadire il legame speciale tra Università e Città”. Lo riferisce una nota dell’amministrazione comunale di Rende.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
comune rende
GRECO
Politica
PRINCIPE
RENDE
Unical
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x