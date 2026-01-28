«La Regione non è stata capace di spendere i fondi già a disposizione per tutelare il territorio»

la polemica

REGGIO CALABRIA «Il ciclone Harry ha lasciato macerie e devastazione sulle coste della nostra regione e ha messo in luce tutta la fragilità dei nostri territori di fronte a questi eventi meteorologici, purtroppo sempre più frequenti. Il Presidente Occhiuto nelle ultime ore ha detto di attendere un impegno concreto da parte del Governo nazionale per quanto riguarda la prevenzione. Mi auguro fortemente, per il bene della nostra terra, che ciò possa accadere nel minor tempo possibile e in maniera ingente, ben oltre le cifre (solo 33 milioni di euro!) ad oggi ottenute». Lo afferma in una nota Ernesto Alecci, capogruppo regionale del Pd. «Sicuramente – aggiunge Alecci – il ciclone Harry è stato un fenomeno di portata enorme, ed è un bene che non si siano verificati danni alle persone, tuttavia non si può non evidenziare come in questi ultimi anni il Centrodestra, al governo in Calabria da più di 6 anni, non abbia fatto nulla per migliorare la situazione, pur avendone la possibilità. Mi riferisco, in particolare, ad una dotazione finanziaria di ben 65 milioni di euro a valere sul POR FERS FSE 2014/2020 per interventi integrati per il completamento delle opere di difesa costiera del litorale tirrenico che per anni non sono stati utilizzati, sebbene disponibili. Già nel marzo del 2022, ben 4 anni fa, avevo presentato al riguardo un’interrogazione all’Assessore ai Lavori Pubblici in cui chiedevo le ragioni del ritardo nell’affidamento dei lavori, denunciando anche sui giornali la situazione di stallo. Alla mia interrogazione mi fu risposto che già dal 2020 era stata nominata una commissione riunita ben 13 volte, ma che, di fatto, nessun lavoro di fatto era partito. Aggiungendo che “le diverse riorganizzazioni della struttura della giunta regionale e le ristrutturazioni dei dipartimenti avevano inciso negativamente sull’efficienza della commissione” e ammettendo che “il lasso di tempo intercorso era del tutto incoerente con i fenomeni in atto”. Il Dipartimento e l’Assessore – spiega Alecci – confermavano, dunque, i ritardi avvenuti, certificando l’incapacità da parte del Centrodestra di spendere 65 milioni di euro di fondi già disponibili. Milioni che in questi 6 anni avrebbero certamente migliorato la condizione delle nostre coste e la capacità dei territori di difendersi da fenomeni metereologici di questa portata».

