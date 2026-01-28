Locride, firmato il Patto di comunità educante. L’Associazione 5D: «Investiamo sulle nuove generazioni»

la rete

È stato ufficialmente sottoscritto il Patto territoriale di comunità educante della Locride, un’importante alleanza tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e realtà del Terzo Settore, finalizzata a costruire una risposta strutturata e condivisa ai bisogni educativi, sociali e relazionali di bambini, adolescenti e famiglie del territorio. Tra i soggetti aderenti figura anche l’Associazione 5D, che entra a far parte della rete del Patto portando un contributo fondato su esperienze maturate nella Locride nell’ambito del contrasto alla povertà educativa, della prevenzione della dispersione scolastica e del rafforzamento delle competenze emotive e relazionali.

L’adesione al Patto rappresenta per l’Associazione 5D la prosecuzione naturale di un lavoro portato avanti negli ultimi anni attraverso progettualità educative rivolte a minori, famiglie e comunità locali, con un approccio integrato basato su ascolto, inclusione e corresponsabilità educativa.

Tra le esperienze più significative si inserisce il Progetto SOS – Solidarietà Opportunità Sviluppo, che ha coinvolto preadolescenti in contesti di fragilità attraverso laboratori di alfabetizzazione emotiva e valorizzazione delle differenze, affiancati da attività di supporto scolastico e da uno sportello di sostegno alla genitorialità. Accanto a questo, il progetto “Voci di Comunità: percorsi di ascolto, educazione e solidarietà” ha promosso un’azione educativa diffusa in diversi comuni della Locride, rafforzando il ruolo della comunità come presidio educativo e sociale.

«Aderire al Patto territoriale di comunità educante della Locride significa assumersi una responsabilità collettiva verso le nuove generazioni – dichiara la Presidente dell’Associazione 5D Maria Alessandra Polimeno –. La povertà educativa non è una condizione individuale, ma una questione strutturale che richiede politiche integrate, continuità istituzionale e un forte investimento sul lavoro di rete tra enti locali, scuola e Terzo Settore».

In questa prospettiva, il Patto di comunità rappresenta non solo uno strumento operativo, ma anche un atto politico e istituzionale, che riconosce il valore delle reti territoriali come leve fondamentali di sviluppo sociale, coesione e prevenzione del disagio. La sua efficacia dipenderà dalla capacità di tradurre gli impegni assunti in azioni concrete, coordinate e durature nel tempo, superando logiche frammentate e interventi emergenziali. Con la sottoscrizione del Patto, l’Associazione 5D ribadisce la necessità di un impegno stabile delle istituzioni a sostegno delle comunità educanti, auspicando che il Patto diventi uno spazio permanente di programmazione condivisa, monitoraggio e valutazione delle politiche educative e sociali sul territorio della Locride.

L’Associazione 5D conferma infine la propria disponibilità a partecipare attivamente ai tavoli di lavoro e ai processi decisionali previsti dal Patto, mettendo a disposizione competenze professionali ed esperienze maturate sul campo, nella convinzione che una comunità educante forte e riconosciuta anche a livello istituzionale rappresenti una condizione essenziale per il futuro delle giovani generazioni.

