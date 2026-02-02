Can Yaman co-conduttore della prima serata di Sanremo

la scelta

SANREMO Si arricchisce la squadra di co-conduttori del Festival di Sanremo 2026. A salire sul palco del Teatro Ariston, nella veste di co-conduttore della prima serata, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini sarà il 36enne Can Yaman, star di fama internazionale, uno degli attori più riconosciuti nel panorama televisivo contemporaneo. Lo conferma la Rai in una nota. Poliglotta, parla fluentemente turco, inglese, italiano e spagnolo, qualità che gli ha permesso di affermarsi con successo in produzioni di respiro internazionale. Protagonista di numerose serie in tutto il mondo come “Sandokan”, serie Rai, diretta da Jan Michelini e Nicola Abbatangelo, e “El Turco” diretta da U.Bayraktar. Attualmente è impegnato, per la prima volta, in Spagna nelle riprese della serie “El laberinto de las mariposas”, un thriller romantico, diretto da Alberto Ruiz Rojo e Iñaki Peñafiel. Prossimamente – conclude la nota – tornerà sul set per la seconda stagione di “Sandokan”.