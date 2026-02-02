Si legge in: 1 minuto
la seconda tappa
Emergenza maltempo, Tajani arriva a Reggio Calabria – FOTO
Prima un incontro bilaterale con il presidente della Regione Occhiuto, a seguire con gli imprenditori colpiti dall’alluvione
Pubblicato il: 02/02/2026 – 15:20
REGGIO CALABRIA Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato a Reggio Calabria dove è stato accolto dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, come seconda tappa della missione a sostegno del tessuto produttivo di Sicilia, Calabria e Sardegna, regioni duramente colpite dalle calamità naturali dello scorso gennaio. Tajani e Occhiuto hanno raggiunto Palazzo Campanella per un incontro bilaterale, al quale seguirà una riunione con gli imprenditori colpiti dall’alluvione.
