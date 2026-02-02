Skip to main content

Dramma nel Beneventano

Spara alla moglie con un fucile: arrestato 38enne

I due si stavano separando. La donna è in gravi condizioni

BENEVENTO Ha sparato alla moglie, poi è stato arrestato. Accade nel Beneventano, a Sant’Angelo a Trimonte. I carabinieri hanno ammanettato un vigilante di 38 anni a poca distanza dall’abitazione della coppia in contrada Femina Arsa. Poco prima, l’uomo aveva puntato un fucile contro la moglie di due anni più giovane di lui e fatto fuoco. La donna è stata trasportata all’ospedale San Pio di Benevento in gravi condizioni. I due si stavano separando, e, secondo alcune testimonianze, litigavano di frequente.

