Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
L’intervento
Anas e Vigili del Fuoco salvano il cane Giorgio durante i lavori sulla SS19 – VIDEO
l cane è stato soccorso e riconsegnato alla legittima proprietaria
Pubblicato il: 07/02/2026 – 13:26
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Durante le attività di ripristino della viabilità sulla strada statale 19 “Delle Calabrie”, interrotta a causa di una frana, il sorvegliante Anas Angelo Alessio e la sua squadra, coordinati dal capo nucleo e dal capo centro, hanno notato la presenza di Giorgio, un cane rimasto bloccato sotto terra e rami ai margini della carreggiata. Immediatamente è scattato l’intervento congiunto con i Vigili del Fuoco, che ha permesso di liberare Giorgio in sicurezza. Il cane è stato soccorso e riconsegnato alla legittima proprietaria. Dopo il salvataggio, le squadre Anas hanno ripreso immediatamente le operazioni di ripristino della viabilità.
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali