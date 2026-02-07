Skip to main content

Anas e Vigili del Fuoco salvano il cane Giorgio durante i lavori sulla SS19 – VIDEO

l cane è stato soccorso e riconsegnato alla legittima proprietaria

Pubblicato il: 07/02/2026 – 13:26
Durante le attività di ripristino della viabilità sulla strada statale 19 “Delle Calabrie”, interrotta a causa di una frana, il sorvegliante Anas Angelo Alessio e la sua squadra, coordinati dal capo nucleo e dal capo centro, hanno notato la presenza di Giorgio, un cane rimasto bloccato sotto terra e rami ai margini della carreggiata. Immediatamente è scattato l’intervento congiunto con i Vigili del Fuoco, che ha permesso di liberare Giorgio in sicurezza. Il cane è stato soccorso e riconsegnato alla legittima proprietaria. Dopo il salvataggio, le squadre Anas hanno ripreso immediatamente le operazioni di ripristino della viabilità.

