Frana a Tiriolo, chiusa al traffico la strada statale 19 “Delle Calabrie”

Viabilità

A causa di una frana, è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 19 “Delle Calabrie” dal km 352,000 al km, 353,000, nel territorio comunale di Tiriolo, nel Catanzarese, in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire le prime verifiche tecniche necessarie alla messa in sicurezza dell’area interessata dal dissesto. La circolazione è deviata lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto. (redazione@corrierecal.it)

