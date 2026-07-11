Ora è ufficiale: Nicolò Brighenti lascia il Catanzaro. Il difensore torna al Vicenza e si commuove – VIDEO

l’annuncio

CATANZARO Ora è ufficiale: Nicolò Brighenti lascia il Catanzaro e torna al L.R. Vicenza. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, il club giallorosso ha confermato la cessione a titolo definitivo del difensore, che ha scelto di proseguire la propria carriera in una piazza più vicina alla famiglia per motivi personali.

La società ha comunicato di aver accolto la richiesta del calciatore, arrivato a Catanzaro nel corso di un percorso che lo ha visto diventare uno degli uomini simbolo dello spogliatoio. In quattro stagioni con la maglia giallorossa, Brighenti ha infatti rappresentato molto più di un semplice elemento della rosa: professionalità, affidabilità e attaccamento alla maglia sono state le caratteristiche che gli hanno permesso di conquistare la fiducia dell’ambiente e dei tifosi. Nel comunicato ufficiale, il Catanzaro ha sottolineato come il difensore si sia distinto «non solo per le sue qualità umane e professionali, ma anche per il profondo attaccamento ai colori del Catanzaro», diventando «un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio e un esempio per i compagni». Il club giallorosso ha quindi voluto ringraziare Brighenti per il contributo dato nel corso delle quattro stagioni vissute in Calabria, un periodo segnato da risultati importanti e momenti rimasti nella storia recente della società. «A Nicolò Brighenti vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera e per il futuro suo e della sua famiglia, con la certezza che il legame costruito in questi anni con Catanzaro e con i suoi tifosi resterà sempre speciale», ha concluso l’US Catanzaro. Il Catanzaro ha postato un video messaggio di saluto del calciatore apparso visibilmente commosso.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato