Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:24
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il dramma

Tragedia a Castrovillari, uomo viene travolto da una frana e muore

A causa di uno smottamento lungo un sentiero un 80enne ha perso la vita. Sul posto Vigili del Fuoco e carabinieri

Pubblicato il: 08/02/2026 – 21:12
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Tragedia a Castrovillari, uomo viene travolto da una frana e muore

Un ottantenne ha perso la vita a Castrovillari, in provincia di Cosenza, a causa di uno smottamento lungo un sentiero che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto intorno alle 16:30. Lo scivolamento dello strato di terreno avrebbe investito l’ottantenne, rimasto sepolto sotto i detriti, in località Feliceto, zona impervia e di campagna. L’allarme, si apprende, è scattato immediatamente attivando la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento della città del Pollino impegnati nel recupero del corpo dell’uomo, i carabinieri della locale compagnia che hanno effettuato i rilievi per accertare quanto accaduto e i sanitari del 118.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Castrovillari
Cosenza
In evidenza
incidente castrovillari
muore 80enne
PROVINCIA DI COSENZA
travolto da una frana
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x