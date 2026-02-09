l’evento

COSENZA Memorie negate. Rom e Sinti durante la Seconda guerra mondiale è il titolo dell’incontro promosso dall’associazione Lav Romanò, in programma martedì 11 febbraio alle 18 alla Libreria Ubik di Cosenza. Un evento commemorativo dedicato a una pagina di storia rimasta a lungo ai margini della storia ufficiale. Il genocidio nazista di rom e sinti deportati nei campi di sterminio e l’internamento subito anche in Italia per mano dello Stato fascista restano vicende poco raccontate, nonostante abbiano coinvolto oltre 500mila persone uccise. Il genocidio dei rom e dei sinti è ricordato con il termine Samudaripen, parola romanès che significa “tutti uccisi”. Un olocausto che, ancora oggi, non trova spazio nella legge istitutiva del Giorno della Memoria e resta segnato da una rimozione che nega visibilità, riconoscimento e dignità alle vittime.

Rom e sinti costituiscono la minoranza etnica più numerosa d’Europa, stimata tra i dieci e i dodici milioni di persone. Eppure continuano a essere percepiti come un corpo estraneo, spesso ridotti a stereotipi e trasformati in capri espiatori da narrazioni alimentate da nazionalismi e populismi. I testi e le letture di Giulio Malatacca, della stessa associazione Lav Romanò, offrono testimonianze storiche dirette e mettono in luce un genocidio non solo fisico ma anche culturale, che ha inciso profondamente sull’identità e sull’autodeterminazione delle comunità romanès. Perseguitati tra i perseguitati, dimenticati tra i dimenticati. Le letture sono accompagnate dalle musiche originali di Apo, eseguite dallo stesso Apo alla chitarra e da Luigi Pugliese al violino. L’Associazione A.P.S. Lav Romanò, con sede a Cosenza, è impegnata nella lotta contro ogni forma di razzismo, nella promozione della cultura romanì e nella costruzione di percorsi di dialogo tra comunità romanès, istituzioni e società civile. Lav Romanò lavora per l’autodeterminazione e per percorsi di auto-emancipazione alternativi a modelli che ancora oggi producono discriminazione e segregazione.