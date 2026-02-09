Skip to main content

Rapina ad una farmacia di Belvedere Marittimo, un 40enne cosentino ai domiciliari

Ha portato via il denaro presente nella cassa. L’azione è stata compiuta mediante l’uso di un’arma (un cacciavite) e con il volto travisato

Pubblicato il: 09/02/2026 – 15:05
COSENZA Il giudice del tribunale di Paola ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di M.E. di 40 anni, accusato di aver compiuto una rapina ai danni di una Farmacia a Belvedere Marittimo – in provincia di Cosenza – portando via il denaro presente nella cassa. L’azione sarebbe stata compiuta mediante l’uso di un’arma (un cacciavite) e con il volto travisato. L’avvocato dell’indagato, il legale Andrea Caruso, questa mattina ha concluso la discussione chiedendo una misura meno afflittiva rispetto alla detenzione in carcere. Dopo oltre un’ora di camera di consiglio, il giudice ha disposto i domiciliari. La prossima udienza è fissata a marzo, sono stati citati i testi della procura e si discuterà di una eventuale scelta di rito alternativo. (f.b.)

