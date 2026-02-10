Fuscaldo, violento incidente sulla Statale 18: due feriti, uno grave

lo scontro

FUSCALDO Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Statale 18, nel territorio comunale di Fuscaldo, nel Cosentino. Per cause ancora in fase di accertamento, si è registrato un violento impatto tra un’autovettura e un furgoncino in prossimità di un’area molto frequentata della zona.

Nel sinistro sono rimaste ferite due persone. La più grave, un uomo di circa 40 anni, è rimasta incastrata all’interno del veicolo ed è stata liberata grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza. L’altra persona coinvolta, le cui condizioni sono risultate meno preoccupanti, è stata invece condotta in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Paola. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, con il supporto dei volontari della Misericordia di Amantea, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Paola, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Presente anche personale dell’Anas per la gestione della viabilità: a seguito dell’impatto, la Statale 18 è rimasta temporaneamente bloccata. (redazione@corrierecal.it)

