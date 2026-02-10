Skip to main content

la denuncia

Pioggia di insulti sessisti e minacce sui social, Orrico: «Non mi lascio intimidire»

La deputata del M5S sotto attacco: «Squadroni ci commentatori sincronizzati mi aggrediscono per le mie battaglie antifasciste»

Pubblicato il: 10/02/2026 – 10:04
«”Muori”, “mignottone”, “troia”, “lurida”, “cornuta”, “demente”, “merda”. E ancora: “sappiamo come sei arrivata lì”, “tu non capisci un c…”, “vaffanculo”. Queste sono solo alcune delle parole d’odio – sessiste, volgari, violente – vomitatemi addosso sui social negli ultimi post». Lo ha denunciato con un post sui suoi canali social la deputata M5S Anna Laura Orrico. Nella nota si precisa che i commenti non sono stati cancellati ma restano leggibili sui suoi profili.

«Squadroni di commentatori sincronizzati – ha aggiunto – mi hanno aggredita nel tentativo di intimorirmi, sminuirmi, affievolire le mie opinioni. Guarda caso dopo che sono intervenuta per denunciare le derive repressive del governo e dopo aver impedito che movimenti neofascisti si facessero pubblicità nella casa della democrazia, il Parlamento. Non sono abituata a piangermi addosso e non mi lascio intimidire. Quindi vi do una notizia, anzi due: continuerò a far sentire forte la mia voce e denuncerò i responsabili alle autorità competenti. Combatto da una vita contro prepotenti e prevaricatori, contro la violenza di genere, non smetterò certo adesso», ha concluso Orrico.

