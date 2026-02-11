Tv, è scomparso l’attore James Van Der Beek

Il lutto

James William Van Der Beek, attore statunitense noto al grande pubblico per aver interpretato Dawson Leery nella serie cult “Dawson’s Creek”, è morto oggi all’età di 48 anni. Nell’agosto 2023 gli era stato diagnosticato un tumore al colon-retto, reso pubblico nel novembre 2024. In una dichiarazione condivisa sull’account Instagram di Van Der Beek, la famiglia dell’attore ha confermato la scomparsa annunciata dai siti hollywoodiani: “Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l’umanità e alla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo una rispettosa privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico”. Nato l’8 marzo 1977 a Cheshire, nel Connecticut, in una famiglia benestante di lontane origini olandesi, Van Der Beek era figlio di Jim, ex giocatore professionista di baseball che aveva militato anche nei Los Angeles Dodgers, e di Melinda, ballerina di Broadway