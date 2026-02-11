Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:43
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Il lutto

Tv, è scomparso l’attore James Van Der Beek

Era noto per il suo ruolo nella serie cult “Dawson’s Creek”

Pubblicato il: 11/02/2026 – 21:20
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Tv, è scomparso l’attore James Van Der Beek

James William Van Der Beek, attore statunitense noto al grande pubblico per aver interpretato Dawson Leery nella serie cult “Dawson’s Creek”, è morto oggi all’età di 48 anni. Nell’agosto 2023 gli era stato diagnosticato un tumore al colon-retto, reso pubblico nel novembre 2024. In una dichiarazione condivisa sull’account Instagram di Van Der Beek, la famiglia dell’attore ha confermato la scomparsa annunciata dai siti hollywoodiani: “Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l’umanità e alla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo una rispettosa privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico”. Nato l’8 marzo 1977 a Cheshire, nel Connecticut, in una famiglia benestante di lontane origini olandesi, Van Der Beek era figlio di Jim, ex giocatore professionista di baseball che aveva militato anche nei Los Angeles Dodgers, e di Melinda, ballerina di Broadway

Argomenti
Dawson’s Creek
James Van Der Beek
morto attore dawson’s
morto James Van Der Beek
Top
tv in lutto
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x