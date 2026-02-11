Tv, è scomparso l’attore James Van Der Beek
Era noto per il suo ruolo nella serie cult “Dawson’s Creek”
James William Van Der Beek, attore statunitense noto al grande pubblico per aver interpretato Dawson Leery nella serie cult “Dawson’s Creek”, è morto oggi all’età di 48 anni. Nell’agosto 2023 gli era stato diagnosticato un tumore al colon-retto, reso pubblico nel novembre 2024. In una dichiarazione condivisa sull’account Instagram di Van Der Beek, la famiglia dell’attore ha confermato la scomparsa annunciata dai siti hollywoodiani: “Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l’umanità e alla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo una rispettosa privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico”. Nato l’8 marzo 1977 a Cheshire, nel Connecticut, in una famiglia benestante di lontane origini olandesi, Van Der Beek era figlio di Jim, ex giocatore professionista di baseball che aveva militato anche nei Los Angeles Dodgers, e di Melinda, ballerina di Broadway