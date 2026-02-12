Assonautica Cosenza incontra la Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro

la collaborazione

COSENZA «Si è svolto nei giorni scorsi un importante incontro istituzionale tra il Presidente di Assonautica Cosenza, Domenico Nigro Imperiale ed il Comandante della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, C.F. (CP) Tullio Arcangeli, occasione di confronto costruttivo e dialogo sui temi strategici legati alla nautica da diporto, alla sicurezza in mare e alla valorizzazione del territorio costiero». Lo riferisce una nota. «L’incontro – prosegue la nota – ha rappresentato un momento significativo di collaborazione tra due realtà impegnate, ciascuna nel proprio ruolo, nella promozione della cultura del mare e nel rafforzamento delle sinergie e della crescita a favore degli operatori del settore nautico, dei diportisti e della comunità locale. Nel corso del colloquio sono stati affrontati argomenti di primaria importanza, tra cui: la promozione della sicurezza della navigazione; il rispetto delle normative vigenti; la tutela dell’ambiente marino; sport ed attività promozionali; lo sviluppo e la valorizzazione del comparto nautico e portuale del territorio. Assonautica Cosenza sostiene l’importanza e la necessità di collaborare attivamente con le Capitanerie di Porto per iniziative informative, formative e di sensibilizzazione rivolte ai diportisti e agli operatori del settore, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una Blue Economy sempre più consapevole e responsabile. Il Comandante della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, C.F. (CP) Tullio Arcangeli, ha espresso apprezzamento per l’impegno dell’Assonautica nel promuovere il cluster marittimo, sottolineando l’importanza di una costante sinergia tra istituzioni e associazioni di categoria per garantire sicurezza, legalità e sviluppo sostenibile. L’incontro – conclude la nota – si inserisce in un percorso di collaborazione volto a rafforzare il dialogo istituzionale e a sostenere concretamente la crescita del sistema nautico territoriale, quale leva strategica per lo sviluppo economico e turistico del territorio».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato