i danni

Maltempo, oltre 120 interventi dei Vigili del Fuoco in un giorno: il Catanzarese il più colpito

Soccorsi in azione a causa della forte perturbazione che ha investito il territorio regionale: alberi caduti e strade interrotte

Pubblicato il: 12/02/2026 – 9:04
Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco hanno svolto più di 320 interventi per il maltempo che ha interessato Sardegna e Calabria. In Sardegna violente raffiche di vento hanno colpito in particolare le province di Sassari e Nuoro, oltre 200 gli interventi effettuati per alberi pericolanti e dissesti statici. Le criticità maggiori in Gallura, dove il vento ha divelto tetti e abbattuto alberi. Ad Arzachena i soccorritori sono intervenuti sulla Sp14 per prestare assistenza a una persona rimasta bloccata sotto un albero caduto in strada. Contemporaneamente, una forte perturbazione ha investito il territorio della Calabria, con la provincia di Catanzaro tra le aree più colpite: i vigili del fuoco hanno portato a termine 120 interventi, concentrati principalmente sulla messa in sicurezza di elementi costruttivi e sulla rimozione di alberi caduti o pericolanti.

