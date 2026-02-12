Traffico di droga e legami con i clan cosentini: 5 arresti – VIDEO

il blitz

COSENZA Nelle prime ore odierne, personale della Polizia di Stato, con la direzione ed il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, diretta dal Procuratore Capo Salvatore Curcio, ha eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere per il reato previsto dall’articolo 74 del D.P.R. 309/1990, emesse dal gip del Tribunale di Catanzaro.

Le indagini

Si tratta dell’epilogo di un’articolata e complessa indagine, svolta dalla Squadra Mobile di Cosenza e sviluppata con presidi di natura tecnica e accertamenti di carattere tradizionale, che ha consentito di evidenziare la sussistenza, nel periodo compreso tra il dicembre dell’anno 2023 e sino allo stesso periodo dell’anno successivo, nel comune di Marano Principato (Cs), di una presunta associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, che venivano smerciate nel comune cosentino e in aree urbane circostanti.

Nel corso delle investigazioni, venivano sottoposti a sequestro penale, 6 chili di hashish, oltre 1 chilo di marijuana e circa 500 grammi di cocaina, nonché venivano documentati oltre 50 episodi di spaccio al dettaglio, con l’arresto in flagranza di reato di altri 2 soggetti. Gli arrestati gravitano in contesti mafiosi cosentini.

