‘Ndrangheta e Rinascita Scott, arriva su Disney+ la docuserie su Nicola Gratteri e il maxi processo

la nuova produzione

La storia di Nicola Gratteri e la sua lotta contro la criminalità organizzata in una docuserie originale Hulu italiana in quattro episodi. World Wide Mafia, ‘Ndrangheta debutterà il 20 maggio in esclusiva su Disney+ in Italia e a livello internazionale e su Hulu negli Stati Uniti. Prodotta da Disney+, IBC Movie e Sunset Presse in associazione con Borough Productions e basata su eventi reali, questo nuovo progetto originale scritto da Jacques Charmelot, Michela Gallio, Giovanni Filippetto, François Chayé e diretto da Charmelot e Chayé racconta, attraverso un accesso esclusivo alle indagini e ad alcuni dei suoi protagonisti, la storia e l’attualità dell’organizzazione criminale italiana sotto forma di docuserie. La nuova produzione italiana offrirà al pubblico un racconto completo e unico sul fenomeno italiano della ‘Ndrangheta.

Una guerra di giustizia e coraggio

Nicola Gratteri, magistrato calabrese sotto scorta da oltre trent’anni, ha guidato nel 2019 la più grande operazione mai tentata contro la ‘Ndrangheta, l’operazione Rinascita Scott. Dalle indagini che hanno svelato il potere globale dell’organizzazione criminale calabrese fino al maxiprocesso che ha coinvolto oltre 400 imputati, la serie racconta una guerra di giustizia e coraggio in una terra segnata da paura e silenzi. Tra minacce di morte, tradimenti e redenzioni, emergono figure di magistrati, pentiti e vittime che scelgono di non piegarsi. Gratteri con la sua squadra affronta la sua battaglia più lunga, mentre la Calabria e il mondo assistono a un processo che potrebbe cambiare per sempre la lotta alla criminalità organizzata. La serie, che segue Gratteri negli anni in cui è stato Procuratore della Repubblica di Catanzaro, permetterà agli spettatori di scoprire la sua storia personale e la realtà quotidiana della sua lotta, seguendo il suo lavoro di “comandante in capo” di un’indagine che coinvolge servizi segreti, carabinieri, unità militari e forze speciali. World Wide Mafia, ‘Ndrangheta è prodotta da Disney+ insieme alla società di produzione italiana IBC Movie e alla società di produzione francese Sunset Presse in associazione con Borough Productions. Gli executive producer sono Francesca Andreoli e Maurizio Feverati per IBC, Carlos Carvalho Da Silva, Stéphanie de Montvalon, David Tillier per Sunset Presse, Simon Finch e Gabriel Range. La docuserie è diretta da Jacques Charmelot e François Chayé ed è scritta da Charmelot, Michela Gallio, Giovanni Filippetto e Chayé.

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