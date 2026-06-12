Dopo i lavori di messa sicurezza riapre il Santuario della Madonna di Polsi

la riapertura

LOCRI Riaprirà ufficialmente domenica 28 giugno alle ore 12:00 il Santuario della Madonna della Montagna di Polsi, dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza. Lo ha comunicato la Diocesi di Locri-Gerace. Il luogo di culto sarà raggiungibile a piedi attraverso gli antichi sentieri storici di “Sanmaria” e “Vocale”. Il vescovo, monsignor Francesco Oliva, ha diffuso una lettera ufficiale invitando la comunità a vivere questo ritorno alla storicità del percorso come un momento collettivo di fede, riconciliazione e spiritualità.

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