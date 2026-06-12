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l’intervento in elicottero

Tre alpinisti morti sul Gran Paradiso

In serata l’intervento del Soccorso alpino per il recupero dei corpi

Pubblicato il: 12/06/2026 – 22:44
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Tre alpinisti morti sul Gran Paradiso
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Tre alpinisti sono morti sulla parete Nord del Gran Paradiso, in Valle d’Aosta. In serata l’intervento del Soccorso alpino valdostano per il recupero dei corpi. La chiamata di soccorso era arrivata alla Centrale unica-CUS poco dopo le ore 19.30, per il mancato rientro dei tre alpinisti. Immediato l’intervento in elicottero, che ha permesso di individuare i corpi a una quota prossima ai 3600 metri. Le operazioni di riconoscimento saranno affidate al Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia.

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