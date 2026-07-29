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Vasto incendio di vegetazione in località Castaneto, nel comune di Tiriolo – FOTO

Determinante il pronto e tempestivo intervento dei volontari dell’Associazione Diavoli Rossi di Tiriolo

Pubblicato il: 29/07/2026 – 22:00
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Vasto incendio di vegetazione in località Castaneto, nel comune di Tiriolo – FOTO
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TIRIOLO Vasto incendio di vegetazione in località Castaneto, nel comune di Tiriolo. Determinante il pronto e tempestivo intervento dei volontari dell’Associazione Diavoli Rossi di Tiriolo che, senza esitazione, hanno raggiunto il fronte di fuoco in una zona particolarmente impervia, riuscendo a circoscrivere ed estinguere le fiamme prima che potessero propagarsi verso le abitazioni o interessare un’ampia superficie boscata.
Da circa 45 anni l’Associazione opera con dedizione al servizio della comunità, rappresentando un prezioso punto di riferimento nelle attività di soccorso e tutela del territorio. Ai volontari dei Diavoli Rossi va il sentito ringraziamento anche da parte dei Vigili del Fuoco per il costante e prezioso supporto assicurato nelle operazioni di contrasto agli incendi di vegetazione.

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