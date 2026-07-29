Provincia di Catanzaro, via libera al Rendiconto di gestione

la seduta

CATANZARO Il Consiglio provinciale di Catanzaro, a seguito del parere favorevole espresso dall’Assemblea dei sindaci, ha approvato il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2025. Entrambi gli organismi hanno adottato il documento senza alcun voto contrario. Si tratta di un passaggio cruciale nel rispetto del piano di riequilibrio, che l’Assise aveva approvato a metà 2023, e nell’ottica di restituire maggiore dignità all’Ente intermedio. Nell’illustrare i dettagli del conto economico, il presidente Amedeo Mormile ha detto: “Come avviene da molti anni a questa parte, abbiamo dovuto stringere la cinghia. Con senso di responsabilità istituzionale, incidendo principalmente sul lato dei costi, nell’ultimo esercizio finanziario siamo riusciti a ridurre significativamente il disavanzo. Nel 2022 partivamo da un rosso di 40 milioni di euro, ora è sceso sensibilmente (a 26,8 milioni). Inoltre, rispetto ai target fissati dal piano di riequilibrio siamo andati meglio del previsto. A testimoniarlo sono i numeri, che evidenziano il profondo sforzo su cui si è concentrata questa Amministrazione, che negli ultimi anni ha acquisito una credibilità crescente”. Il presidente Mormile ha aggiunto: “Nessuno ci può rimproverare di aver lasciato niente al caso. Abbiamo agito sui fitti, su tributi, sulla spesa del personale, che, sebbene ridotto all’osso, ha dimostrato di voler dare tutto alla causa. Nonostante le ristrettezze draconiane a cui siamo stati sottoposti e nonostante le mille peripezie che affrontiamo quotidianamente, non abbiamo rinunciato alla cosa più importante, alla missione incarnata da chi fa politica: garantire i servizi per i cittadini. Appunto, al netto delle innumerevoli difficoltà, questa Amministrazione ha effettuato grandi investimenti. Certo, non abbiamo potuto soddisfare tutte le richieste provenienti dai territori, ma nessuno può negare che la Provincia di Catanzaro, da circa tre anni e mezzo, abbia messo al centro importanti risorse (proprie o tramite finanziamenti opportunamente intercettati) per migliorare la viabilità, in particolare in favore dei comuni più piccoli che spesso, nel passato, non solo erano dimenticati ma, addirittura, bistrattati. Negli ultimi mesi abbiamo agito anche in condizioni emergenziali, ossia quando strategici collegamenti del nostro meraviglioso territorio sono stati funestati da eventi climatici estremi. Questa Amministrazione ha, con orgoglio, privilegiato i piccoli e gli svantaggiati, in passato sacrificati sull’altare dei più grandi. Per non dimenticare le grandi iniziative e i progetti che sembravano svaniti nel nulla sull’edilizia scolastica, rispetto a cui nelle prossime settimane otterremo un grande risultato come quello del nuovo Liceo Scientifico a Catanzaro, senza dimenticare il nuovo istituto di Squillace. Per completezza, abbiamo fatto di più: dalla gestione della rete museale ad alcuni progetti di welfare fino al rilancio del Parco della Biodiversità Mediterranea ‘Michele Traversa’. Insomma, abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo”. Mormile ha concluso: “Ringrazio tutti per gli incredibili sforzi compiuti nel nome del benessere delle nostre comunità. Gli amministratori sono al servizio dei cittadini. I precedenti e l’attuale Consiglio sono il fulgido esempio di un’istituzione che si batte per i cittadini, al di là delle appartenenze politiche”. Oltre al rendiconto, nelle due sedute svoltesi oggi a Palazzo di Vetro, sono state approvate diverse pratiche. Nella prima, è stato dato il via libera al riconoscimento di sei lavori di somma urgenza effettuati dall’Ente per far fronte ai danni derivanti dai cicloni dei mesi scorsi. Disco verde anche all’approvazione definitiva del Piano triennale delle opere pubbliche e del piano annuale, a un prelievo dal fondo di riserva, a tre variazioni di bilancio, alle modifiche al regolamento di contabilità armonizzata, al rinnovo del servizio di segreteria in forma associata con il Comune di Marcellinara e a una pratica concernente in Crisea. Nella seconda seduta, è arrivata l’approvazione per l’intitolazione della scalinata antistante il Musmi ai ‘Decorati al valor militare’, per la destinazione di un immobile a Lamezia Terme a servizio dell’IIS ‘Luigi Costanzo’ di Decollatura, per un’ulteriore variazione di bilancio e per ventuno debiti fuori bilancio. Prima ancora, il presidente Mormile ha risposto alle interrogazioni formulate dal consigliere provinciale Lidia Vescio circa lo stadio Carlei e il Parco Savutano. L’Assemblea ha deliberato di rinviare la trattazione di due pratiche, fra cui il piano di dimensionamento scolastico. Il dibattito è stato animato dagli interventi della quasi totalità dei consiglieri presenti alle due sedute.

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