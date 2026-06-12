Guasto all’aereo del Papa: rientro a Roma con il volo del Re di Spagna

il piano d’emergenza

Papa Leone XIV farà rientro a Roma con l’aereo del Re di Spagna, offerto gentilmente da Sua Maestà. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede sottolineando che l’aereo decollerà attorno alle ore 18:00 (ora locale) e sarà a Roma per le 23:00 (ora di Roma) circa. Il personale della Santa Sede e i giornalisti del Volo Papale faranno ritorno nelle prossime ore con un altro aereo messo a disposizione da Iberia.

La decisione a seguito dell’annuncio fatto dal comandante del volo operato da Iberia con il quale papa Leone, il seguito e i giornalisti sarebbero dovuti partire dalla base aerea di Tenerife per far rientro a Roma: “Sono spiacente di informarvi che il guasto richiede tempo e per questo motivo ci stiamo organizzando per sbarcare” i passeggeri “dall’aereo”.