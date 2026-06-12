Cosenza, è festa grande. Al via Radio 2 Live “Il cielo è sempre più blu” – FOTO E VIDEO

in piazza XV Marzo

COSENZA E’ festa grande a Cosenza. E’ iniziato il concerto dedicato a Rino Gaetano, nato a Crotone, a 45 anni dalla sua scomparsa, ma ancora oggi presente nell’immaginario e nel cuore del pubblico italiano attraverso la forza senza tempo delle sue canzoni. “RADIO2LIVE – Il cielo è sempre più blu“ ha preso il via in piazza XV Marzo a Cosenza e inaugura ufficialmente l’estate di Rai Radio2. Una serata speciale realizzata nell’ambito della convenzione tra la Regione Calabria, Calabria Film Commission e Rai Com, e che sarà trasmessa il 20 luglio in televisione su Rai 2 e in simulcast su Rai Radio2. A condurre Ema Stokholma con Gino Castaldo. Sul palco, impreziosito da un impianto scenografico, si esibiscono: Noemi, Gabry Ponte, Fabrizio Moro, Sarah Toscano, Le Vibrazioni, Michele Bravi, Santamarea, Aiello, Francamente, Eugenio In Via Di Gioia, Senhit, Serena Autieri, Peppe Voltarelli, Alessandro Gaetano.

La scenografia, firmata da Salvo Ingala, richiama un’onda, un flusso sonoro che abbraccia la piazza e le migliaia di persone presenti. I videowall, su cui domina il rosso di Radio2, mostrano sfondi e atmosfere diverse per accompagnare le canzoni, disegnando in alcuni momenti un cielo blu come il sottotitolo dell’evento, omaggio a Rino Gaetano. Gli steli ledwall, seguono un andamento crescente imitando la spinta di sonorità tipica della radio, che oltrepassa confini e barriere, generi musicali, e differenze generazionali. (redazione@corrierecal.it)

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