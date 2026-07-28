Incendi in Calabria, Occhiuto mostra come nascono i roghi. «126 incendiari presi» – VIDEO

L’APPELLO

«Chi ama la Calabria, la difende». Roberto Occhiuto affida ai social un nuovo messaggio contro gli incendiari, costruito attraverso una lunga sequenza di immagini che mostrano come un piccolo fuoco possa trasformarsi in un rogo capace di divorare ettari di vegetazione. Nel montaggio pubblicato dal presidente della Regione compaiono riprese effettuate dall’alto, segnalazioni inviate dai cittadini, persone immortalate nei pressi dei punti di innesco e vasti fronti di fiamma. A scandire le immagini sono poche frasi: «Come inizia», «cosa diventa», «segnala», «ma non basta». Poi il dato rivendicato nel video: «126 incendiari presi».

Le segnalazioni dei cittadini

Tra i filmati diffusi compare una segnalazione relativa al territorio di Gizzeria, dove alcune persone sarebbero state riprese mentre bruciavano rifiuti a poca distanza da un’area boschiva. In un altro messaggio viene segnalato un uomo anziano intento a ripulire un terreno con il fuoco, senza però controllare adeguatamente le fiamme. Le immagini successive mostrano le conseguenze: il fuoco si estende dai campi alle zone alberate, il fumo ricopre vaste porzioni di territorio e le squadre antincendio sono costrette a intervenire per ore. Nel montaggio compaiono anche alcuni Vigili del fuoco visibilmente provati dopo le operazioni di spegnimento.

«Come nasce il 99,9% degli incendi?»

La parte finale è la più dura. Occhiuto pubblica le riprese di persone che, secondo la ricostruzione proposta nel video, sarebbero state immortalate mentre appiccavano o alimentavano piccoli fuochi lungo strade, terreni e aree ricoperte dalla vegetazione. Sul video compare la domanda: «Come nasce il 99,9% degli incendi?». Una formula volutamente provocatoria, utilizzata per ribadire il ruolo determinante dell’azione dell’uomo nell’origine dei roghi. Il messaggio conclusivo è rivolto direttamente ai cittadini: osservare, documentare e segnalare comportamenti sospetti. Perché, sottolinea il presidente attraverso le immagini, un fuoco apparentemente circoscritto può trasformarsi in pochi minuti in un incendio devastante.

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