Crotone, inaugurata la nuova Emodinamica: già eseguite 20 procedure salvavita

IL TAGLIO DEL NASTRO

CROTONE Taglio del nastro questo pomeriggio al Presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Crotone per il nuovo servizio di Emodinamica, già operativo e destinato a entrare a pieno regime con la copertura h24. Nelle prime cinque giornate di attività, tra la scorsa settimana e oggi, sono state eseguite venti procedure salvavita, tra cui cinque angioplastiche. Il servizio è attualmente attivo dalle 8 alle 20 per affrontare le prime urgenze, ma l’orario sarà presto esteso all’intera giornata. L’apertura dell’Emodinamica risponde a una delle principali esigenze della sanità crotonese nel trattamento delle patologie tempo-dipendenti, consentendo di intervenire direttamente sul posto ed evitando trasferimenti d’urgenza verso ospedali di altre province o il ricorso all’elisoccorso. Nel corso del 2025 erano stati 268 i pazienti trasferiti fuori provincia per interventi cardiovascolari, con una spesa per il sistema sanitario pari a 1.838.778 euro. Nei primi mesi del 2026 i trasferimenti sono già stati 107, per un costo complessivo di 734.848 euro.

Cinque medici e un’équipe specializzata

La struttura può contare attualmente su cinque medici specializzati, affiancati da un’équipe infermieristica formata per le attività di emodinamica. All’avviso pubblico per il reclutamento avevano risposto complessivamente 36 medici, alcuni provenienti anche da fuori regione. Responsabile del servizio è la cardiologa interventista Annalisa Mongiardo. Il reparto opera all’interno dell’Unità operativa complessa di Cardiologia diretta da Fabio Megna, con la supervisione scientifica del professore Ciro Indolfi. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il direttore generale dell’Asp di Crotone Antonio Graziano, il direttore sanitario e di presidio Lucio Cosentino, il direttore generale di Azienda Zero Gandolfo Miserendino e il direttore generale del dipartimento Salute della Regione Calabria Ernesto Esposito.

«Un servizio strategico»

«In soli sei mesi e in tempi brevissimi abbiamo portato a casa un servizio strategico che garantisce risposte immediate, salvaguarda la qualità della vita e rende l’intera comunità molto più sicura», ha dichiarato Graziano. Il direttore sanitario Cosentino ha ricordato che il percorso per l’attivazione del servizio era stato avviato nel 2023 e ha sottolineato il ruolo dell’Emodinamica nella riduzione della mobilità sanitaria e nel rafforzamento della rete dell’emergenza-urgenza. Mongiardo ha evidenziato l’importanza della formazione e della valorizzazione dei giovani professionisti, mentre Indolfi ha indicato il nuovo reparto come un possibile punto di riferimento regionale per l’elevato livello di specializzazione dell’équipe. (redazione@corrierecal.it)

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