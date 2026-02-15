Montalto Uffugo, 57enne ritrovato senza vita all’interno della propria auto

il caso

MONTALTO UFFUGO Un 57enne è stato ritrovato senza vita a bordo della propria auto a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza. A darne notizia è Gazzetta del Sud. Da quanto si è appreso, la vittima è originaria di Cleto ma residente da tempo a Montalto. Ad accorgersi del corpo senza vita sono stati alcuni passanti che immediatamente hanno avvertito i carabinieri giunti sul posto per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Inutili i soccorsi. Sulle cause del decesso sono ancora in corso le indagini dei militari.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato