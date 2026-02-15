Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il caso
Montalto Uffugo, 57enne ritrovato senza vita all’interno della propria auto
Sul caso indagano i carabinieri. Ad avvertire le forze dell’ordine sono stati alcuni passanti. La vittima è originaria di Cleto
Pubblicato il: 15/02/2026 – 20:18
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
MONTALTO UFFUGO Un 57enne è stato ritrovato senza vita a bordo della propria auto a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza. A darne notizia è Gazzetta del Sud. Da quanto si è appreso, la vittima è originaria di Cleto ma residente da tempo a Montalto. Ad accorgersi del corpo senza vita sono stati alcuni passanti che immediatamente hanno avvertito i carabinieri giunti sul posto per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Inutili i soccorsi. Sulle cause del decesso sono ancora in corso le indagini dei militari.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali