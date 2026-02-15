Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:31
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la riunione

Scontro con un’auto, morto un ciclista 18enne

Il giovane è stato sbalzato per diversi metri

Pubblicato il: 15/02/2026 – 19:31
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Scontro con un’auto, morto un ciclista 18enne

BERGAMO Tragedia oggi pomeriggio a Barzana, dove un ragazzo di 18 anni ha perso la vita a causa dello scontro con un’auto mentre pedalava in sella alla sua bicicletta. È successo sulla provinciale 175. I due mezzi viaggiavano in direzione opposta, ma è ancora poco chiara la dinamica che ha portato all’incidente: l’impatto è stato certamente violento, il giovane è stato sbalzato per diversi metri e la bicicletta si è spezzata in due. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza del 118, ma per il diciottenne non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Sul posto, per ricostruire la dinamica che ha portato all’incidente e regolare il traffico (la provinciale è rimasta chiusa per circa 4 ore), i carabinieri di Villa d’Almè (Bergamo), la polizia stradale di Bergamo e la polizia locale. 

Argomenti
Incidente
incidente auto moto
incidente mortale barzana
Top
Categorie collegate
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x