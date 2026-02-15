Scontro con un’auto, morto un ciclista 18enne

la riunione

BERGAMO Tragedia oggi pomeriggio a Barzana, dove un ragazzo di 18 anni ha perso la vita a causa dello scontro con un’auto mentre pedalava in sella alla sua bicicletta. È successo sulla provinciale 175. I due mezzi viaggiavano in direzione opposta, ma è ancora poco chiara la dinamica che ha portato all’incidente: l’impatto è stato certamente violento, il giovane è stato sbalzato per diversi metri e la bicicletta si è spezzata in due. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza del 118, ma per il diciottenne non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Sul posto, per ricostruire la dinamica che ha portato all’incidente e regolare il traffico (la provinciale è rimasta chiusa per circa 4 ore), i carabinieri di Villa d’Almè (Bergamo), la polizia stradale di Bergamo e la polizia locale.