Le liste per il Governo della Provincia di Cosenza
Presentati i nomi che supporteranno il candidato presidente Biagio Faragalli per il centrodestra e Franz Caruso per il centrosinistra
COSENZA Depositate questa mattina le liste in vista delle elezioni provinciali di Cosenza. Il centrodestra punta sulla candidatura di Biagio Faragalli, sindaco di Montalto Uffugo con le liste “Ad Maiora” e quella di Forza Italia. Sul fronte opposto, il centrosinistra ha depositato due liste a supporto della candidatura di Franz Caruso, sindaco di Cosenza, alla guida dello schieramento progressista: “Provincia democratica” e “Insieme per la Provincia”.
Si entra così nel vivo della competizione per Palazzo della Provincia, con i due principali poli pronti a darsi battaglia in una sfida che si preannuncia politicamente significativa per gli equilibri del territorio. (F.b.)
Lista “Ad Maiora” (Fdi-Lega-Idm)
- Federico Belvedere, consigliere comunale di Rende;
- Pasquale De Franco, sindaco di Aieta;
- Antonino De Lorenzo, sindaco di Praia a Mare;
- Fabrizio Fabiani, sindaco di Zumpano;
- Antonietta Leone, consigliera comunale Rota Greca;
- Miriam Lospennato, consigliera comunale Bonifati;
- Rosita Manfredi, consigliere comunale Aieta;
- Elisa Selvaggi, consigliera comunale Praia a Mare;
- Vincenzo Ventura, consigliere comunale San Basile
Lista “Forza Italia”
- Marco Tarsitano, consigliere Carolei;
- Giuseppe Turano, consigliere Corigliano Rossano;
- Luigi Garofalo, consigliere Cassano allo Jonio;
- Piero Luciano, consigliere comunale Corigliano Rossano;
- Gerardo Molinaro, consigliere comunale Montalto Uffugo;
- Caterina Bruno, consigliere comunale San Lucido;
- Luca Gencarelli, consigliere comunale Luzzi;
- Silvio Cascardo, consigliere comunale Cerzeto;
- Gabriella Luciani, consigliere comunale Cetraro;
- Tiziana Battafarano, consigliere comunale Rocca Imperiale;
- Emanuela Altomare, consigliere comunale Cellara;
- Lucia Nigro, consigliere comunale San Giovanni in Fiore.
Lista “Provincia democratica”
- Giuseppe Ciacco, consigliere comunale Cosenza;
- Bianca Rende, consigliere comunale Cosenza;
- Chiara Penna, consigliere comunale Cosenza;
- Graziano Di Natale, consigliere comunale Paola;
- Francesco Beltrano, consigliere comunale Rende;
- Antonio Uva, consigliere Corigliano comunale Rossano;
- Massimiliano Vaccaro, consigliere comunale Cetraro;
- Daniela Puzzo, consigliere comunale Cosenza;
- Assunta Mascaro, consigliere comunale Cosenza;
- Antonietta De Angelis, consigliere comunale Guardia Piemontese;
- Luca Lepore, sindaco di Aiello;
- Daniela Sisca, consigliere comunale Santa Sofia d’Epiro.
Lista “Insieme per la Provincia”
- Pino Capalbo, sindaco di Acri;
- Walter Aloise, consigliere comunale di San Martino di Finita;
- Rosa Minervini, consigliere comunale di Cerchiara;
- Giuseppe Ramundo, sindaco di Cerchiara;
- Ernesto Zagotta, consigliere comunale di Celico;
- Ines Straface, consigliere comunale di Acri;
- Concetta De Paola, consigliere comunale di Cosenza.
