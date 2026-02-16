Treno deragliato in Svizzera per una valanga: ci sono feriti

l’incidente

ROMA All’alba di oggi, la Svizzera è stata scossa da un grave incidente ferroviario nel Canton Vallese. Un convoglio RegioExpress RE1 della compagnia BLS, che trasportava circa 80 passeggeri, è deragliato tra Goppenstein e Hohtenn, nei pressi dello Stockgraben, dopo essere stato travolto da una valanga. Secondo quanto riportato dalla Polizia cantonale del Vallese, l’impatto con la massa di neve è avvenuto intorno alle 7, causando l’uscita dai binari di una parte del treno. I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto sono giunti diversi elicotteri di soccorso e squadre di emergenza che hanno iniziato le delicate operazioni di evacuazione. Al momento, le autorità confermano la presenza di diversi feriti, sebbene non siano ancora stati diffusi dettagli precisi sulla gravità delle loro condizioni. Entro le 10, circa 30 passeggeri erano già stati messi in sicurezza. L’incidente si inserisce in un quadro meteorologico critico. Nelle ore precedenti, forti nevicate e raffiche di vento avevano innalzato il pericolo valanghe al livello 4 (forte) in gran parte della regione, rendendo il terreno estremamente instabile. Le ripercussioni sulla rete ferroviaria sono pesanti. Come comunicato dalle Ferrovie Federali Svizzere (FFS), la linea tra Goppenstein e Briga è stata completamente chiusa al traffico. I tecnici prevedono che i lavori di ripristino e messa in sicurezza del versante si protrarranno almeno fino alla mattinata di domani, 17 febbraio. Parallelamente, un guasto tecnico separato presso lo snodo di Losanna sta paralizzando i collegamenti verso la Svizzera romanda, aggravando il caos nei trasporti nazionali. Sul treno «non vi sono Italiani». Lo ha comunicato l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado.





Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato