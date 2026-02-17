Emergenza maltempo, Occhiuto: «Da domani i tecnici mandati da Ciciliano»

la dichiarazione

COSENZA Il governatore della Calabria Roberto Occhiuto partecipa a Cosenza alla presentazione del libro “Pensare la sanità” – terapie per la sanità malata, organizzato dalla Fondazione Premio Sila e ospitato a Palazzo Arnone. L’occasione per fare il punto sull’emergenza maltempo.

«I danni sono ancora da quantificare, abbiamo chiesto a Fabio Ciciliano di inviare i tecnici per fare una ricognizione già a partire da domani». «Molti degli eventi che hanno riguardato la Calabria – ha poi aggiunto il presidente Occhiuto – produrranno degli effetti nei prossimi giorni. Abbiamo terreni che sono saturi e quindi probabilmente ci saranno degli smottamenti che vanno monitorati e abbiamo chiesto ad Anas di occuparsi delle strade provinciali che hanno subito danni. Stiamo monitorando l’andamento del fiume Crati e dei suoi affluenti. Sono in costante contatto con la protezione civile regionale perché l’ondata di piena dovrebbe arrivare a breve ma proprio in questi minuti pare si sia fermata la portata del fiume».

In merito alla polemica inerente l’apertura prematura della diga di Tarsia, e sulla quale il Consorzio di Bonifica ha già fatto chiarezza, il presidente Occhiuto ha aggiunto: «Il dirigente della Protezione Civile ha fatto bene, perché altrimenti ci sarebbe stato un’esondazione del Crati ben più consistente che avrebbe provocato con ogni probabilità delle vittime, per cui io credo che vadano ringraziati quelli che hanno avuto il coraggio di fare una manovra che forse altri non avrebbero fatto». (f.b.)