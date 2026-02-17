Il mea culpa di Bastoni: «Ho sbagliato con Kalulu»

calcio e veleni

MILANO “Ho notato tante falsità, tanta ipocrisia e tanto finto perbenismo.. Ringrazio invece chi ha detto la verità. La verità è Bastoni ha sbagliato. È stata una gogna mediatica, io sono capace di gestirla. Mia moglie ha ricevuto minacce di morte, auguri di malattie”: lo ha detto Alessandro Bastoni, difensore Inter, dopo essersi scusato per la simulazione in Inter-Juve che ha portato all’espulsione di Kalulu. “Anche l’arbitro La Penna ha ricevuto minacce via social, e mi spiace per lui”, ha detto il difensore Inter, dalla conferenza stampa alla vigilia dello spareggio d’andata di Champions col Bodo Glimt. “Mi dispiace soprattutto per la reazione dopo, una reazione molto brutta ma molto umana – ha ancora detto Bastoni, parlando dell’episodio della caduta ‘accentuata’ – Mi dispiace aver agito in quella maniera, è giusto metterci la faccia. Ma è altrettanto giusto che la mia persona non venga definita da un episodio”. (Ansa)

