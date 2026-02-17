Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:47
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la denuncia

Sindacalista Uil nel mirino a Reggio Calabria: tentano di travolgerlo in auto

L’allarme del sindacato dopo l’aggressione a Maurizio Fumante nei pressi della stazione: «Attacco alla democrazia e ai sindacati»

Pubblicato il: 17/02/2026 – 15:11
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sindacalista Uil nel mirino a Reggio Calabria: tentano di travolgerlo in auto

REGGIO CALABRIA Maurizio Fumante, 50 anni, sindacalista della Uil-Trasporti di Reggio Calabria, è riuscito a scampare al tentativo di investimento da parte di un’autovettura, che subito dopo si è allontanata a forte velocità. Il grave episodio è avvenuto nei pressi della stazione centrale delle Ferrovie dello Stato di Reggio Calabria, dove Fumante è addetto alla pulizia dei convogli per conto di un’impresa privata. Fumante, nel dicembre dello scorso anno, era stato già vittima di un precedente episodio: a conclusione del turno di lavoro, aveva trovato sul cofano della propria autovettura una scatola contenente un proiettile, una bottiglia di liquido infiammabile e un biglietto intimidatorio contro il suo impegno di rappresentante sindacale della Uil-Trasporti. «Non possiamo più tollerare che l’impegno civile e la tutela dei diritti dei lavoratori diventino motivo di rischio per l’incolumità personale. Quanto accaduto ai nostri rappresentanti – dice Giuseppe Rizzo, segretario generale Uil Calabria – è un attacco diretto non solo alle persone coinvolte, ma a tutto il movimento sindacale e ai valori di democrazia e legalità che rappresentiamo. Una scia di violenza inaccettabile. Questi episodi non sono casi isolati, ma si inseriscono in un clima di crescente tensione che vede i rappresentanti dei lavoratori troppo spesso esposti ad aggressioni inaccettabili». (Agi)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
maurizio fumante
Rilevanti
Uil
uil trasporti
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x