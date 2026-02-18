Cadaveri nel Tirreno Cosentino, il comune di San Giovanni in Fiore pronto ad accoglierli

la proposta

SAN GIOVANNI IN FIORE Il Comune di San Giovanni in Fiore, grosso centro del Cosentino, offre la sua disponibilità ad accogliere i corpi senza vita che le violente mareggiate di questi giorni hanno spinto sulle rive della Calabria. Tre ritrovamenti sono avvenuti nel Cosentino, uno nel Vibonese. Nessuna ipotesi certa sulla provenienza dei corpi, in avanzato stato di decopomposizione. La sindaca facente funzioni di San Giovanni in Fiore, Claudia Loria, e l’assessore comunale al Bilancio, Marco Ambrogio, esprimono «profondo cordoglio per la tragedia che si sta consumando nel mare e nelle coste calabresi, dove nelle ultime ore le mareggiate hanno restituito alla riva diversi corpi senza vita, probabilmente vittime di naufragi silenziosi». «Davanti a tanta sofferenza umana – proseguono i due amministratori – non possiamo restare indifferenti. Pertanto, con rispetto e dignità il Comune di San Giovanni in Fiore si mette a disposizione delle autorità competenti per garantire una degna sepoltura a una delle persone ritrovate, nel caso in cui non emergano familiari o altri responsabili che se ne facciano carico. Le istituzioni e la comunità civile – continuano Loria e Ambrogio – non possono voltare lo sguardo di fronte a tragedie che riguardano vite umane, speranze e sogni infranti. In queste ore, mentre le Procure e le altre autorità proseguono le indagini per identificare i corpi e far luce sulle cause dei decessi, il nostro Comune è pronto ad assumere ogni responsabilità civile e umana necessaria ad assicurare una sepoltura rispettosa e degna della persona, indipendentemente dalla sua identità, nazionalità o storia. Il Comune di San Giovanni in Fiore offre il proprio cimitero e il proprio impegno, anche in virtù – concludono i due amministratori – della storia di umanità e solidarietà della comunità sangiovannese».