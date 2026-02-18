“Culpa in Algorithmo”: a Rende un convegno sulle responsabilità giuridiche dell’IA

l’incontro

RENDE Lunedì 23 febbraio, alle ore 17:30, presso la Sala De Cardona della BCC Mediocrati di Rende (Via V. Alfieri), si terrà la conferenza “Culpa in Algorithmo: Chi risponde quando l’algoritmo sbaglia?”, in occasione della discussione della tesi di laurea in filosofia del diritto del Dott. Pierfrancesco Perugini, laureato in Giurisprudenza presso l’Università della Calabria. L’evento, che vede la partecipazione di Federprivacy, affronterà le implicazioni etiche e le responsabilità giuridiche legate all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale: un tema di straordinaria attualità che interroga il mondo del diritto, delle istituzioni e della società civile.

L’Intelligenza Artificiale è ormai parte integrante della vita quotidiana: dagli algoritmi che orientano decisioni sanitarie e giudiziarie, fino ai sistemi automatizzati che influenzano l’accesso al credito e al lavoro. Eppure, il quadro normativo fatica a tenere il passo con l’evoluzione tecnologica. Quando un algoritmo sbaglia – discriminando, escludendo o danneggiando un cittadino – chi ne risponde? Il convegno si propone di dibattere su questo vuoto riflettendo e offrendo al territorio un’occasione di confronto interdisciplinare tra giuristi, accademici e rappresentanti della società civile su uno dei nodi più urgenti del nostro tempo.

Modererà l’incontro Francesco Capocasale. Dopo i saluti istituzionali dei rappresentanti del territorio, interverranno: Nicola Paldino (Presidente BCC Mediocrati), Pierfrancesco Perugini (tesista), Paola Helzel (Professoressa Ordinaria di Filosofia del Diritto, relatrice della tesi), Maristella Amisano (Professoressa Associata di Diritto Penale), Francesco Garofalo (Ufficio Comunicazioni Sociali Diocesi di Cassano allo Ionio), Vittorio Lombardi (Avvocato, Docente universitario Unitelma, membro direttivo FederPrivacy) e Michele Leonetti (Dottorando Unical). L’evento è aperto al pubblico.

