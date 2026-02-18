Skip to main content

Elezioni il 24 e 25 maggio. Al voto anche Reggio e Crotone

L’indicazione di Piantedosi nel Cdm. Ballottaggio il 7 e 8 giugno

Pubblicato il: 18/02/2026 – 22:27
Il ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei ministri in relazione all’individuazione, nei prossimi 24 e 25 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali Reggio Calabria e Crotone in Calabria, insieme ad altri 13 capoluoghi italiani (Venezia, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Salerno). Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e l’8 giugno. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm.

