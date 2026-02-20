Lega, Sudano: «Attaccatevi i lacci alle scarpe e cominciamo a camminare»

referendum e amministrative

REGGIO CALABRIA A dieci giorni dalle dimissioni di Filippo Mancuso da commissario regionale, la Lega Calabria si è riunita a Reggio Calabria per il primo parlamentino sotto la guida della nuova commissaria, la deputata Valeria Sudano. Lo scorso 10 febbraio era stato lo stesso Mancuso ad annunciare la decisione di lasciare l’incarico, spiegando che la scelta era legata ai crescenti impegni istituzionali connessi al ruolo di vicepresidente della Giunta regionale e alle deleghe affidategli, in particolare quella alla difesa del suolo. «Serve una dedizione totale – aveva dichiarato – e non potrei garantire al partito il tempo e l’energia necessari». Immediata la nomina di Valeria Sudano, con l’obiettivo di accompagnare il partito verso i congressi: quelli provinciali in programma a giugno e il congresso regionale previsto a luglio.

Nel suo intervento Sudano ha chiamato il partito al lavoro e alla compattezza: focus sul referendum del 23 e 24 marzo, per il quale la Lega sostiene il Sì, sulle elezioni amministrative di primavera a Reggio Calabria e sul rafforzamento della campagna di tesseramento. «Abbiamo mesi decisivi davanti – ha detto – dobbiamo essere presenti sui territori, organizzare incontri e prepararci con serietà alle prossime sfide. Dobbiamo metterci al lavoro seriamente e senza perdere tempo: a giugno si terranno i congressi provinciali e a luglio il congresso regionale. È un impegno preciso, lo stesso che ho preso in Sicilia con il direttivo allargato», ha affermato la commissaria. «Sappiamo che ci attendono le elezioni amministrative e nello stesso tempo dobbiamo affrontare la campagna referendaria. Ritengo che il centrodestra stia sottovalutando questo appuntamento, dando per scontata la vittoria del Sì e facendo poca informazione sul territorio. Per questo chiederò di organizzare convegni e incontri nelle singole comunità. Mi metto personalmente a disposizione, ma possiamo contare su dirigenti e militanti preparati: è fondamentale che i cittadini sappiano esattamente cosa si voterà il 23 e 24 marzo. Sul referendum dobbiamo impegnarci con serietà e costanza, per questo dico attaccatevi i lacci stretti alle scarpe e cominciamo a camminare!».

Il vicesegretario federale della Lega Claudio Durigon ha ribadito l’unità del centrodestra in vista delle amministrative di Reggio Calabria. «Il centrodestra sarà unito perché abbiamo la volontà di vincere, di governare e portare le risorse giuste che servono a questa città un po’ dimenticata da tanti anni». Su possibili alternative alla candidatura dell’onorevole azzurro Cannizzaro osserva: «Non esistono nomi in questo momento, sarebbe sbagliato, c’è un tavolo nazionale in cui stiamo discutendo. Ci sono tavoli nazionali aperti».

Al tavolo dei lavori è intervenuto anche Filippo Mancuso, che ha ribadito il pieno sostegno alla nuova commissaria e ha rivendicato il lavoro svolto negli ultimi anni. «Negli ultimi cinque anni e mezzo mi sono candidato quattro volte e i risultati ci sono stati», ha affermato, ricordando come alle ultime Regionali la Lega abbia ottenuto 7 mila voti in più rispetto alla tornata precedente, pur eleggendo un consigliere in meno. «Nel 2020 abbiamo preso 90 mila voti con quattro consiglieri. Oggi, pur crescendo nei consensi, abbiamo un solo seggio: è evidente che la legge elettorale presenti criticità».

Da remoto, collegato online, arriva anche il sostegno di Simonetta Malone e di Matteo Salvini. Parla chiaro Salvini e dice: «La forza della Lega – io ho la tessera da 35 anni – non è mai stata un singolo o un uomo solo al comando, ma la squadra, la famiglia, la comunità. Abbiamo un gruppo dirigente, amministratori regionali, provinciali e comunali che rappresenta un modello ammirato da tutto il quadro politico. Non abbiamo grandi amici nelle stanze che contano, quindi non possiamo contare su televisioni, banche, sindacati, giornali o radio, ma possiamo contare su migliaia di eletti e decine di migliaia di iscritti. Non voglio soffermarmi sulle infrastrutture: la nostra classe dirigente sa bene dell’impegno sulla 106, sull’A2, sulla trasversale delle Serre e sulla progettazione dell’Alta Velocità da Salerno a Reggio Calabria. Quando sono entrato in ufficio tre anni e mezzo fa, nulla di tutto ciò c’era. Al di là delle chiacchiere degli altri, stiamo lavorando per unire questa splendida Calabria. Sul Ponte sullo Stretto il mio obiettivo è arrivare a fine mandato da primo ministro della storia repubblicana a posare la prima pietra tra Reggio e Messina. Per le prossime elezioni amministrative, indipendentemente dal candidato sindaco, voglio che la squadra della Lega sia forte e pronta fin da subito. Ho visitato recentemente le zone colpite dal maltempo e nel Consiglio dei Ministri di questa settimana abbiamo stanziato oltre un miliardo di euro per sostenere famiglie e comuni della fascia ionica».

Il parlamentino si è chiuso con l’impegno condiviso a rafforzare la struttura del partito in vista dei congressi estivi e ad affrontare uniti le prossime scadenze elettorali. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

