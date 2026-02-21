Dopo tre vittorie di fila il Catanzaro cerca conferme contro l’Entella – PROBABILI FORMAZIONI

oggi in campo

CATANZARO Oggi alle 15 il Catanzaro sarà di scena sul campo della Virtus Entella, in quella che si preannuncia una trasferta tutt’altro che semplice. Dopo tre vittorie consecutive e nove punti conquistati nelle ultime gare, il Catanzaro guarda al match con rinnovata fiducia, consapevole di poter proseguire nel percorso di crescita intrapreso.

Alla vigilia della sfida, il tecnico Alberto Aquilani ha riassunto i punti chiave del momento della squadra, sottolineando la forza del gruppo e la necessità di mantenere concentrazione e fame di vittoria. «È stata una settimana perfetta, non solo per le tre vittorie, ma perché abbiamo segnato sei gol senza subirne. Questo ci gratifica e deve darci forza e convinzione per continuare, sapendo che possiamo ancora migliorare», ha dichiarato il tecnico.

Aquilani ha avvertito anche sulle difficoltà del campo sintetico di Chiavari «per noi sarà la prima volta in stagione». Il riferimento alla Virtus Entella non è casuale: i liguri hanno raccolto gran parte dei loro punti tra le mura amiche e finora solo lo Spezia è riuscito a vincere sul loro terreno. Non disponibili per questa gara Cisse, Bashi, Oudin e Seha. Una nota positiva riguarda Pittarello, rientrato completamente a disposizione. Aquilani, dovrebbe comunque riconfermare l’undici che sette giorni fa ha battuto il Mantova con Cassandro, Antonini e Brighenti in difesa, Favasuli, Pontisso, Petriccione e D’Alessandro in mezzo al campo e Nuamah e Liberali a supportare Iemmello in attacco. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Del Lungo, Alborghetti, Marconi; Mezzoni, Karic, Squizzato, Di Mario; Dalla Vecchia, Cuppone; Guiu. All.: Chiappella.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D’Alessandro; Nuamah, Liberali; lemmello. All.: Aquilani.

