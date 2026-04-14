Catanzaro, arriva il Modena al “Ceravolo”: sfida decisiva per il quinto posto – PROBABILI FORMAZIONI

stasera in campo

CATANZARO Dopo il pareggio beffardo di Avellino, il Catanzaro torna immediatamente in campo questa sera alle 19 allo stadio stadio Nicola Ceravolo per affrontare il Modena nel recupero della 31esima giornata di campionato, rinviata lo scorso 17 marzo per maltempo.

Una gara che pesa, non solo per il valore dei punti in palio, ma anche per la classifica: i giallorossi sono attualmente quinti e vogliono difendere una posizione insidiata proprio dal Modena, sesto a sole tre lunghezze di distanza. Un incrocio diretto che può incidere in maniera significativa sul finale di stagione.

Il Catanzaro arriva alla sfida con il rammarico per il gol subito nel finale ad Avellino, ma anche con la consapevolezza di dover subito rialzare la testa. Dall’altra parte il Modena si presenta al “Ceravolo” dopo il pareggio ottenuto a Bolzano contro il Sudtirol, in una gara che ha confermato la solidità della formazione emiliana.

Sul piano delle formazioni, i giallorossi devono fare i conti con assenze pesanti: non saranno della partita per squalifica Brighenti in difesa e Petriccione in mezzo al campo, due pedine fondamentali nello scacchiere di mister Aquilani. Out ancora per infortunio D’Alessandro e Seha. In compenso tornano a disposizione dopo la squalifica Alesi, Cassandro, Pittarello e Nuamah, opzioni importanti per ampliare le rotazioni.

Le possibili scelte vedono Pompetti dal primo minuto a centrocampo, mentre in difesa Verrengia potrebbe sostituire Brighenti.

Alla vigilia, il tecnico del Catanzaro, Fabio Aquilani, ha sottolineato la capacità del gruppo di reagire alle difficoltà: «Siamo ormai abituati a dover sopperire a qualche defezione importante», ha spiegato, rimarcando la solidità mentale della squadra. Sguardo anche all’obiettivo stagionale, con il quinto posto che rappresenta un traguardo importante in chiave crescita: «Arrivare quinti sarebbe importante e un premio al lavoro fatto e alla crescita avuta fino a oggi – ha aggiunto Aquilani – significherebbe aumentare ambizioni e voglia di migliorarsi».

A dirigere la gara sarà Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Verrengia; Favasuli, Pontisso, Pompetti, Rispoli; Di Francesco, Liberali; Iemmello. All.: Aquilani.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Dellavalle; Zampano, Massolin, Gerli, Santoro, Zanimacchia; De Luca, Ambrosino. All.: Sottil.

Foto Us Catanzaro

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