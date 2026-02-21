Provincia di Cosenza, negli ultimi giorni tre arresti della polizia

controllo del territorio

COSENZA L’attività di prevenzione e contrasto dei reati in genere ad opera della Polizia di Stato prosegue costantemente su tutto il territorio della provincia cosentina. Le diverse operazioni portate a termine nei giorni scorsi dagli operatori della Squadra Mobile, della Squadra Volante, della Divisione Anticrimine, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Cosenza e dai Commissariati distaccati di P. S. di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari, hanno consentito complessivamente l’arresto di tre persone per violazione della normativa sugli stupefacenti e per maltrattamenti in ambito familiare, e la denuncia di 19 soggetti per reati vari, tra i quali truffa, ricettazione, lesioni e minacce, detenzione abusiva di armi, stupefacenti, guida senza patente o in stato di ebbrezza. Sono stati sequestrati 250 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo hashish, e 10 grammi del tipo Marijuana, oltre al sequestro preventivo di banconote per un ammontare complessivo di euro 12.600. Si è provveduto a dare esecuzione ad un Mandato di Arresto Europeo per aggressione e per stupefacenti, ad una Ordinanza di Misura Cautelare in carcere per tentata rapina aggravata, ad una Ordinanza di Misura Cautelare arresti domiciliari per stupefacenti, nonché all’esecuzione di una Misura Cautelare del Divieto di Avvicinamento per atti persecutori. A seguito di un’accurata attività di controllo esperita dagli Agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale è stato inoltre adottato un provvedimento, ex art. 100 TULPS, di sospensione della licenza, per la durata di 7 giorni, emesso dal Questore della Provincia di Cosenza nei confronti di un esercizio pubblico del centro cittadino di Cosenza, luogo di ritrovo abituale di soggetti con pregiudizi di polizia e nei pressi del quale si era verificata una rissa. Altresì, sono stati emessi 5 Avvisi Orali, 11 Ammonimenti, elevate 40 contestazioni per violazioni del Codice della Strada, controllati 1014 veicoli e 3324 persone.

