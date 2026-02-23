Svolta inclusiva in Regione: eletto per la prima volta un lavoratore con disabilità uditiva

sindacati in cittadella

CATANZARO “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine e il mio profondo senso di responsabilità per il ruolo di Rappresentante Sindacale Unitario che mi è stato affidato presso l’Amministrazione Regionale con la lista CSA-Cisal: a scriverlo è Antonio Mirijello RSU – Amministrazione Regionale (CSA-Cisal) e Presidente Consiglio Regionale ENS Calabria.

“La mia elezione – aggiunge – rappresenta un momento particolarmente significativo: è la prima volta che un lavoratore con disabilità uditiva, appartenente alla categoria tutelata, viene eletto RSU all’interno dell’Amministrazione Regionale. Un risultato che assume un valore che va oltre il piano personale e che segna un importante passo avanti nel percorso di inclusione e di piena partecipazione dei lavoratori con disabilità alla vita sindacale e istituzionale. Nel mio ruolo intendo rappresentare con impegno e senso di responsabilità tutti i lavoratori, portando all’attenzione dell’Amministrazione anche le esigenze specifiche dei colleghi con disabilità uditiva presenti nell’Ente, attualmente sette unità appartenenti alla categoria tutelata, affinché siano garantite condizioni di lavoro realmente accessibili, inclusive e rispettose della dignità di ciascuno”.

Mirijello esprime “particolare soddisfazione per l’incontro istituzionale svoltosi in data odierna con l’assessore regionale Antonio Montuoro, del Dipartimento “Valorizzazione del Capitale Umano e Innovazione nel Lavoro Pubblico”, alla presenza della Delegazione trattante di parte pubblica e della RSU. In questa occasione si è potuto constatare concretamente un risultato di grande valore: l’attivazione del servizio di interpretariato LIS (Lingua dei Segni Italiana), che ha consentito lo svolgimento dei lavori in condizioni di piena accessibilità e la mia partecipazione attiva e senza barriere. L’istituzione del servizio di interpretariato rappresenta un traguardo importante e concreto. Desidero sottolineare la sensibilità e la disponibilità dimostrate dall’Amministrazione Regionale, che ha saputo accogliere questa esigenza e trasformarla in un intervento strutturato, riconoscendo il diritto alla piena partecipazione e alla pari dignità delle persone sorde nei momenti di confronto, nelle attività istituzionali e nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza sindacale” rimarca Mirijello.

E aggiunge: “Questo risultato è stato reso possibile anche grazie all’impegno e all’azione costante dell’organizzazione sindacale CSA-Cisal e, in particolare, del Dirigente Sindacale Territoriale Gianluca Tedesco, recentemente nominato anche Vice Responsabile Nazionale del Dipartimento “Regioni e Province”, che da sempre ha dimostrato una particolare attenzione verso i lavoratori con disabilità uditiva appartenenti alla categoria tutelata, presenti nell’Amministrazione Regionale, facendosi carico delle loro esigenze e sostenendo con determinazione il riconoscimento di adeguati strumenti di supporto comunicativo. Il mio impegno, anche nella qualità di Presidente del Consiglio Regionale ENS Calabria, sarà quello di continuare a lavorare con spirito di servizio e collaborazione, affinché l’Amministrazione Regionale diventi sempre più un luogo di lavoro inclusivo, accessibile e capace di valorizzare pienamente il contributo di ogni lavoratore” conclude Antonio Mirijello.

Nella foto Mirijello e Montuoro