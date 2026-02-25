Aree industriali, il Corap sospende le procedure di riscossione. La soddisfazione di Caputo

la decisione

LAMEZIA TERME “Accolgo con grande soddisfazione la disposizione del Commissario liquidatore del Corap di sospendere immediatamente ogni procedura di riscossione avviata o già in fase di avvio. Si tratta di un atto di responsabilità che va nella direzione auspicata e sostenuta con determinazione: non gravare ulteriormente sulle imprese calabresi che operano nelle aree industriali”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Occhiuto presidente al Consiglio regionale Pierluigi Caputo. “Fin dall’inizio mi sono occupato della vicenda, raccogliendo le istanze degli imprenditori e portando la questione all’attenzione degli organi competenti, affinché si trovasse una soluzione equilibrata e rispettosa delle difficoltà che il tessuto produttivo regionale sta affrontando. La sospensione rappresenta un primo, importante segnale di attenzione verso chi crea occupazione e sviluppo sul nostro territorio”, prosegue. “Il governo Occhiuto, proprio partendo dalle criticità del Corap, ha avviato profonde riforme per rilanciare le aree industriali, istituendo la nuova agenzia regionale che si occuperà anche di attrazione di investimenti in tutta la Regione e che partirà il prossimo 1° marzo come ente strategico sul panorama economico regionale”, sottolinea Caputo. “La maggioranza ha, inoltre, garantito la salvaguardia di tutto il personale già in servizio presso il Corap, assicurando continuità lavorativa e competenze indispensabili per la gestione della fase di transizione. A breve partiranno anche interventi mirati alla riqualificazione infrastrutturale e al rafforzamento della sicurezza delle aree industriali. Siamo convinti che, grazie a queste scelte, sarà possibile invertire la rotta, tutelare le imprese già insediate e creare le condizioni per attrarre nuovi imprenditori interessati a investire in Calabria. Continuerò a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo costante il confronto con il mondo produttivo e con le istituzioni, affinché le aree industriali diventino finalmente – conclude Caputo – un volano di crescita e competitività per la nostra Regione”.

