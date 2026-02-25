La dermatologia del futuro a Cosenza

le giornate di studio

COSENZA Il 27 e 28 febbraio, nel Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza, è in programma un appuntamento di grande rilevanza nel panorama dermatologico dedicato alle malattie infiammatorie croniche cutanee e alle più avanzate strategie terapeutiche oggi disponibili. “Psoriasi e dermatite atopica, tra traiettorie divergenti e percorsi condivisi” è il titolo delle due giornate di studio organizzate dal dottor Pietro Morrone, dermatologo in servizio nell’Azienda Sanitaria di Cosenza. «Le malattie infiammatorie croniche della pelle non sono solo patologie visibili, ma condizioni che incidono profondamente sulla vita sociale, lavorativa ed emotiva dei pazienti». È quanto sottolinea il dottor Pietro Morrone. «Il nostro obiettivo – continua – è offrire cure sempre più personalizzate, efficaci e sostenibili». Apriranno i lavori del convegno: il dottor Sisto Milito, direttore del Distretto sanitario Cosenza-Savuto; il professor Marcello Maggiolini, presidente del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Td (Tecnologie digitali) dell’Università della Calabria; la dottoressa Agata Mollica, presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri della provincia di Cosenza.

L’evento riunirà i principali opinion leader italiani nel settore della dermatologia, offrendo un momento di confronto multidisciplinare sulle nuove terapie biologiche, sulle innovazioni farmacologiche, sulle prospettive future della ricerca clinica, sul contributo crescente dell’Intelligenza Artificiale come strumento integrativo alle competenze scientifiche per offrire cure sempre più personalizzate ed efficaci. Al centro del congresso, non solo il progresso scientifico, ma soprattutto la persona, con uno sguardo costante rivolto ai bisogni reali dei pazienti: qualità di vita, aderenza terapeutica, impatto psicologico e integrazione dei percorsi di cura. Durante il congresso verranno affrontati alcuni temi chiave: le più recenti terapie innovative; le nuove opportunità offerte dalla medicina di precisione; l’approccio integrato e multidisciplinare; il ruolo del medico nella relazione con il paziente; le prospettive future della dermatologia nella galassia delle malattie infiammatorie. Particolare attenzione sarà dedicata alla centralità del paziente, promuovendo modelli assistenziali sempre più orientati all’ascolto, all’educazione terapeutica e al supporto continuo.

