Tragedia ad Amendolara, Schlein: «Il Pd sarà alla manifestazione di sabato»

l’annuncio

ROMA «La Repubblica è fondata sul lavoro, non sul lavoro povero, precario o sulla cassa integrazione, ma sul lavoro dignitoso a cui tutti e tutte hanno diritto. Lo dico con un pensiero all’omicidio brutale solo due giorni fa di quattro braccianti in Calabria. Ci sarà una manifestazione sabato, anche il Partito democratico sarà presente, naturalmente». Lo ha detto questa sera la segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo a un comizio a Molfetta, in provincia di Bari, a sostegno del candidato sindaco del campo largo Manuel Minervini.