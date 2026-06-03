Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:43
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’annuncio

Tragedia ad Amendolara, Schlein: «Il Pd sarà alla manifestazione di sabato»

Lo ha detto questa sera la segretaria nazionale

Pubblicato il: 03/06/2026 – 22:15
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Tragedia ad Amendolara, Schlein: «Il Pd sarà alla manifestazione di sabato»
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

ROMA «La Repubblica è fondata sul lavoro, non sul lavoro povero, precario o sulla cassa integrazione, ma sul lavoro dignitoso a cui tutti e tutte hanno diritto. Lo dico con un pensiero all’omicidio brutale solo due giorni fa di quattro braccianti in Calabria. Ci sarà una manifestazione sabato, anche il Partito democratico sarà presente, naturalmente». Lo ha detto questa sera la segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo a un comizio a Molfetta, in provincia di Bari, a sostegno del candidato sindaco del campo largo Manuel Minervini. 

Argomenti
migranti uccisi amendolara
Procura di Castrovillari
strage amendolara
Top
tragedia amendolara
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x